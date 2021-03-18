WOW Convention Center'da devam Uluslararası İstanbul Boğaziçi Boks Turnuvası'nda çeyrek final müsabakaları sona erdi.

Büyük heyecana sahne olan çeyrek final müsabakalarında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda Hatice Akbaş, 75 kiloda Şennur Demir, erkekler 63 kiloda Hakan Doğan, 69 kiloda Necat Ekinci, 81 kiloda Bayram Malkan, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal, +91 kiloda Mehmetcan Işık ve +91 kiloda Berat Acar rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakaları yarın saat 15.00‘de başlayacak.