Uluslararası İstanbul Boğaziçi Triatlon'u için geri sayım başladı

Yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nun tanıtım lansmanı Beykoz'da gerçekleştirildi. Lansmana Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katılım sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde Beykoz Belediyesi desteğiyle bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Uluslararası İstanbul Boğaziçi Triatlonu, 550 bireysel sporcu ve 75 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 800 sporcunun katılım sağlayacağı organizasyonun tanıtım lansmanı Beykoz'da gerçekleştirildi. Lansmana Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katılım sağladı. 11 Eylül tarihinde Beykoz'da gerçekleştirilecek olan organizasyonda yüzücüler 2.3 kilometre, bisikletçiler 40 kilometre, koşucular ise 10 kilometrelik parkurda yarışacak.

“Türkiye'nin ilk devlet spor bilimleri üniversitesi kurulsun diye çabalıyoruz”

Lansmanda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bu organizasyona katkı veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir organizasyonun ikincisini gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en güzel noktalarından biri olan Beykoz'da. Bu organizasyonda 3 farklı branşta yarış olacak. Kanlıca - Küçüksu arasında yüzme yarışı olacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Asya'dan Avrupa'ya geçilecek. Küçüksu Çayırı'ndan, Çubuklu'ya 10 kilometrelik koşu olacak. Biz de ev sahipliği yapmış olacağız. Beykoz' da yaşamın merkezinde spor olsun istiyoruz. Özellikle doğa sporları. Beykoz bu konuda oldukça elverişli. Özellikle gençler spor yapsın istiyoruz. Türkiye'nin ilk devlet spor bilimleri üniversitesi kurulsun diye çabalıyoruz. Riva'da 500 dönümlük bir arazi bunun için ayrılmış durumda” ifadelerini kullandı.