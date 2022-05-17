‘Uluslararası İstanbul Suluboya Festivali' başladı

Maltepe Belediyesi'nce bu yıl ilk kez düzenlenen, suluboya sanatında dünyaca isim yapmış sanatçıları bir araya getiren “Uluslararası İstanbul Suluboya Festivali”, İstanbul'un tarihi mekânlarından Gülhane Parkı'nda sanatçıların suluboya resim çalışmalarıyla başladı. Festivalin açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe'den sanatın gücüyle dostluk köprüleri kurmaya devam ettiklerine dikkat çekerek “5 ülkeden dünyaca ünlü ressamları İstanbul'da buluşturmuş olmaktan dolayı mutluyuz. Sanat sınırları olmayan güçlü bir olgudur. Sanatın gücüyle kültürel kaynaşmaya, dostluğa, barışa ve kardeşliğe katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kılıç, sanatçılarla resmettikleri eserler hakkında bilgi alarak sohbet etti. 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festivale Almanya'dan katılan Rabi Alieva, Irina Lupyania, Rusya'dan Igor Dugovay, Hindistan'dan Bijay Biswaal, Amit Kapoor, İtalya'dan Massimiliano Locco, Türkiye'den Tatiana Kaporan, Sinan Balta ve Can Ersal eserlerini hazırladı.

Gülhane'den başladılar

Sanatçıların üç kıtaya başkentlik yapan, tarihin kalbinin attığı İstanbul'da açık havadaki resim çalışmalarına, Gülhane Parkı'nı ziyaret eden İstanbullular, sanat öğrencileri, Maltepe'den sanata ilgi duyan vatandaşlar, İstanbul'un farklı noktalarından resme ilgi duyan vatandaşlar katıldı. Sanatçıların Topkapı Sarayı'nın dış bahçesinde suluboya tekniğiyle yaptıkları eserleri beğeni topladı.

Festivalle, tarihi yapıların içinde sanatçıyla halkın buluşmasının sağlandığına işaret eden ressam ve mimar Can Ersal “Bu festivalle halkı resmin mutfağına soktuk. Yurt dışında birçok şehirde eserler yaptım. Hiçbir şehrin tarihi, kültürel zenginliği İstanbul gibi değil. İstanbul'da nereye dönersen ayrı bir kültürü, tarihi, imparatorluğu görüyorsun. Bu festival benim hayalimdi. Bu festivalin bir ilçe belediyesince düzenlenmesi çok önemli. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç sorumluluğu çok ağır bir işte bizlere her türlü kolaylığı sağladı. Özgür bir ortamda çalıştım. Ali Kılıç olmasaydı bu festival olmazdı” dedi.

Çamlıca ve Maltepe Seyirtepesi'nde

Festivalin ikinci gününde 17 Mayıs Salı günü sanatçılar 13.00-17.00 saatleri arasında Üsküdar Büyük Çamlıca Tepesi'nde, 18 Mayıs Çarşamba 13.00-17.00'de Maltepe Seyir Tepesi'nde halka açık, ücretsiz suluboya çalışması yapacak. Festival 18 Mayıs Çarşamba Seyir Tepesi'nde 17.00-18.00 saatlerinde düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.