Uluslararası Kadın Şiir Festivali 'FeminİSTANBUL' Kartal'da gerçekleşti

Kadın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olmayı hedefleyen ve “Küresel Bir İnsanlığın Şafağında” manifestosuyla yol çıkan FeminİSTANBUL festivalinin 5'incisi Kartal'da gerçekleştirildi.

Kadın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olmayı hedefleyen ve “Küresel Bir İnsanlığın Şafağında” manifestosuyla yol çıkan FeminİSTANBUL festivalinin 5'incisi, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 1-2 Ekim tarihlerinde Kartal'da gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyanın birçok noktasından şairlerin ‘kadın ve kadın meseleleri‘ne dair şiirlerini seslendirdiği ‘Uluslararası Kadın Şiir Festivali FeminİSTANBUL'un onur ödülü, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu'na verildi. Festivalin ilk gününde Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından katılan aralarında Asma Al Haj, Natasa Bajic, Valentin Lacob gibi isimlerin bulunduğu 62 şair, kadın ve kadın meselelerine dair kaleme aldıkları şiirlerini seslendirdi.

Festivalin ikinci günü “Karşı Kıyıya Mektup' sergisi ile başladı. Sergide, sanatçılar Gül Bolulu, Zeynep Soref, Vardal Caniş, Pelin Özer ve Sevgi Çekiç'in eserleri yer aldı. Açılış töreninde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Gül Bolulu ve Sevgi Çekiç'e çiçek takdim etti.

Onur ödülünün sahibi DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu oldu

Etkinlik, onur ödülü töreni ile devam etti. Ödül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu tarafından DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu'na takdim edildi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal'da festivale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bu sene de FeminİSTANBUL'a ev sahipliği yapmanın gurunu yaşıyoruz. Merhum halk ozanımız Neşet Ertaş'ın çok sevdiğim bir sözdür, 'Kadınlar insandır, erkekler ise insanoğlu.' Kartal Belediyesi olarak kadın meselelerini çok ciddiye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu mücadeleyi geleceğe taşıma sorumluluğuyla karşı karşıyayız”

Ödülü alan DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, kadın hareketinin mücadelesini geleceğe taşıma sorumluluğuna dikkat çekerek, "Kadınların bir dizi ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı, ucuz ve güvencesiz işçi topluluğu olarak görüldüğü ve aslında kadının yok sayıldığı bir dönemde gerçekten bu dayanışmalar son derece önemli. Biz yaşasın kadın dayanışması derken, hayatın her alanında yaşadığımız ayrımcılığa karşı verdiğimiz mücadelenin bayrağını söylüyoruz. Koşullar ne olursa olsun, ülkemizin en zor dönemlerinde bile sokağa çıkan, kendisini ifade eden her türlü baskıya rağmen kazanımlar elde eden bütün kadınlardan aldığımız güçle, bu mücadeleyi geleceği taşıma sorumluluğu ile karşı karşıyayız" dedi.

Festivalin sonunda Muzaffer Özdemir tarafından saz, Cevat Hikmet Erdem tarafından da gitar dinletisi dinleyiciler ile buluşurken, Yakacık Fen Bilimleri öğrencileri dünyaca ünlü şairlerin ‘kadın' temalı şiirlerini seslendirdi.