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Uluslararası Koruyucu Tıp Kongresinin İlki 12-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek

Ulusal ve uluslararası düzeylerde pek çok saygın bilimsel organizasyona imza atan Fırat Üniversitesi’nin başarılı öğretim üyesi Prof.

Ulusal ve uluslararası düzeylerde pek çok saygın bilimsel organizasyona imza atan Fırat Üniversitesi'nin başarılı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yaman'ın başkanlığını yaptığı 1. Uluslararası Koruyucu Tıp Kongresi 12-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. İlgili alanda ülkemizde öncü olabilecek bu organizasyona bilimsel camiadan yoğun bir ilgi ve katılım mevcut. Kongre süresince koruyucu tıp uygulamalarını ele alan beslenme, hijyen ve gıda güvenliği, çevresel faktörler, erken tanı ve biyobelirteçler, yaşam stilleri, ilaç ve aşılar, geleneksel tedaviler, tıbbi bitkiler, bireysel tıp ve tıbbi jeoloji gibi temel ve popüler konular kapsamlı biçimde masaya yatırılacak.


Bu organizasyon ile koruyucu tıp alanında araştırma yapan dünyanın farklı bölgelerindeki bilim insanlarını bir araya getirerek verimli işbirliklerinin oluşturulması ve bilgi paylaşımını sağlayacak bilimsel bir platformun oluşturulması hedefleniyor.


Kongre kapsamında sunulacak bildirilerin bilimsel değerlendirmelerinde 10'dan fazla ülkeden araştırmacının yer aldığı bilimsel komite oldukça seçkin bilim insanlarını içermektedir. Kongreye alanında tanınırlığı yüksek yerli ve yabancı uzmanlar davetli konuşmacı katılacaktır. Ülkemizde genetik alanında başarılı çalışmaları ile bilinen bilim insanları Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve Prof. Dr. Hasan Türkez'in yanısıra Dr. Serdar Savaş, Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu, Prof. Dr. Fatma Akar, Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Prof. Dr. F. Nil Ertaş, ve Prof. Dr. Sezgin Bakırdere ile konuşmacı olarak programda yer alıyor.

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