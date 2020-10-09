Uluslararası Masal Festivali Küçükçekmece'de başlıyor

Masalların büyülü dünyasına yolculuk, ‘Kuş Kanadında Masallar' teması ile Küçükçekmece'de başlıyor. Uluslararası Masal Festivali, Masal İstanbul ‘Kuş Kanadında Masallar' teması ile festivalin ilki gerçekleşecek.

Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba - Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi tarafından gerçekleşecek festivalde, Türk, İtalyan, Alman, İngiliz ve Filistinli 29 alanında uzman isim yetişkin ve çocuklara masallar anlatacak. 6 gün boyunca masalların büyülü dünyasına yapılacak olan yolculuk; 29 masal anlatıcısı, 8 akademisyen ve araştırmacı-yazar sadece çocuklara değil, yetişkinlere de masallar anlatarak, akademik sunumlar yapacak. Festivalin açılışı 13 Ekim Salı günü Tarihi Küçükçekmece Kibrit Fabrikası'nda saat 19.00'da yapılacak.