Uluslararası modacı Andıç, dünyada bir ilke imza atıyor

Dünya çapındaki defilelerinin bir örneğini Türkiye'de ilk defa lavanta bahçelerinde sergileyen uluslararası modacı Cafer Andıç, 50 model, 20 top model, 5 down sendromlu, 5 epilepsi hastası, 5 kimsesizler yurdunda yetişmiş ve içinde sanat aşkını taşıyan model olma hayalini kuran kadınlara yer vererek moda dünyasında bir ilke imza atacak. Uluslararası modacı Cafer Andıç, İstanbul Sarıyer'de deniz kenarında farklı bir konseptle dev bir platformda hiçbir sponsorluk anlaşması kabul etmeyerek kendi markasından yepyeni trend ürünlerden oluşturacağı defilede aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde de bütün dünyaya moda aşkının engel tanımadığını gösterecek.