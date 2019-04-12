Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başladı

Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin 2019 yılı açılış programı, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. Programda konuşan Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt, "Öğrenciler hem kendi yabancı dillerini geliştirirken, diğer taraftan da diplomasinin inceliklerini öğreniyorlar" dedi.

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ile Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin 2019 yılı açılış programı gerçekleşti. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen programa Türkiye geneli ve yurt dışındaki lise ve dengi okul öğrencileri katıldı.

İngilizce ve Arapça olarak düzenlenen programda öğrencilerin uluslararası düzeyde diplomatik tartışmalarda bulunarak dünya ve İslam coğrafyasının sorunlarına çözüm üretmeleri ve yabancı dil hakimiyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Açılışı yapılan ve 4 gün boyunca sürecek olan program pazartesi günü saat 11.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan zirveyle son bulacak.

"Liseler arasında dünyada bir ilk"

İslam İşbirliği Teşkilatının liseler arası modelini yaptıklarını anlatan Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt, “Aslında geçen yıl birincisini yaptık. Geçen yıl konumuz ‘Kudüs' idi. Bu yıl ise İslam Tarihi Işığı adı altında ‘Geçmişin İhyası, Geleceğin İnşası' program başlığımız. Liseler arasında dünyada bir ilk olmuş oluyor bu program. Bir de hukuken mevzuat olarak bir karşılığı olması hasebiyle de yine dünyada bir ilk” dedi.

“Diplomasinin inceliklerini öğreniyorlar”

Milli Eğitim Bakanlığı gibi birçok kuruluştan destek aldıklarını söyleyen Kurt, programın yüzde doksanını Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yürüttüğünü vurguladı. Ayrıca İslam coğrafyasında yaşayan öğrenciler açısından önemli bir buluşma olduğunu belirten Kurt, “Buradaki öğrenciler lisede bununla tanışmış oluyorlar. Öğrenciler hem kendi yabancı dillerini geliştirirken, diğer taraftan da diplomasinin inceliklerini öğreniyorlar. Diplomasinin nasıl yürüdüğünü, nasıl programlandığını anlıyorlar” ifadelerini kullandı.

“224 delegemiz var”

Programa 50 ülkeden katılım olduğunu dile getiren Kurt, “224 delegemiz var burada. 57 İslam ülkemiz var. 5-6 ülkeden katılımımız yok o ülkelerdeki çeşitli sebeplerden dolayı ama 50 ülke var şu an burada. Ciddi bir program burası, diplomasi ve dilin yanı sıra kültürel etkinliklerimiz de var. Boğaz turlarımız, şehir turlarımız, sosyal faaliyetlerimiz var. Geçen yıl 26 ülkeydi, bu yıl 50 ülke oldu. Memnunlar ki her yerden katılım sağlandığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.