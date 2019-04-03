Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda heyecan sürüyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda, ilk maçlar tamamlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan ilk maçların sonunda A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 2-0 önde geçtiği mücadelede Katar'a 3-2 mağlup oldu. Grubun diğer mücadelesinde ise Azerbaycan İtalya'yı 1-0 mağlup etti.

B Grubu müsabakalarında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek'i 4-0 geçerken, günün son mücadelesinde Rusya ile İspanya 2-2 berabere kaldı. İspanya'nın bulduğu ikinci golü ise takımda forma giyen kadın futbolcu Estela kaydetti.

Turnuvanın ikinci gününde ise şu müsabakalar oynanacak:

Bugün

A Grubu

12.00 Azerbaycan - Türkiye

12.00 Katar - İtalya

B Grubu

13.00 KKTC - Rusya

13.00 İspanya - Bosna Hersek