İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda heyecan sürüyor

Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda, ilk maçlar tamamlandı.


Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan ilk maçların sonunda A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 2-0 önde geçtiği mücadelede Katar'a 3-2 mağlup oldu. Grubun diğer mücadelesinde ise Azerbaycan İtalya'yı 1-0 mağlup etti.


B Grubu müsabakalarında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek'i 4-0 geçerken, günün son mücadelesinde Rusya ile İspanya 2-2 berabere kaldı. İspanya'nın bulduğu ikinci golü ise takımda forma giyen kadın futbolcu Estela kaydetti.


Turnuvanın ikinci gününde ise şu müsabakalar oynanacak:


Bugün


A Grubu


12.00 Azerbaycan - Türkiye


12.00 Katar - İtalya



B Grubu


13.00 KKTC - Rusya


13.00 İspanya - Bosna Hersek

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.