Uluslararası Polis Turnuvası'nın şampiyonu Katar oldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Turnuvası'nın şampiyonu, finalde Türkiye'yi penaltılarla yenen Katar oldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen, 2 Nisan'da başlayan ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Katar oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi düzenlenen final mücadelesinde, Türkiye ile Katar karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen finalinin normal süresi 1-1 beraberlikle tamamladı. Seri penaltı atışlarına giden maçı, 4-3'lük skorla Katar kazanarak turnuvada şampiyon oldu.

Şampiyon Katar ve ikinci Türkiye'nin madalya ve kupalarını, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, yapılan seremonide verdi. Kupa töreni sonrası takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turnuvanın üçüncüsü Rusya oldu

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 11-10 üstünlük kuran Rusya, turnuvayı 3. olarak tamamladı. 2 Nisan'da başlayan turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İspanya, Bosna Hersek, İtalya, KKTC, Azerbaycan ve Katar takımları mücadele etti.