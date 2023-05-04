Uluslararası Poster Sergisi 'İstanbul' temasıyla Beyoğlu'nda açıldı

Uluslararası Poster Sergisi' Beyoğlu'nda ziyarete açıldı. Serginin bu seneki teması ‘İstanbul' olarak belirlendi.

Beyoğlu Belediyesi, ilgi çekici bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Poster Sergisi', ‘İstanbul' temasıyla Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Açılış törenine, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Kübra Gülal, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Amine Refika ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı. Burada konuşan Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Kübra Gülal, son derece keyif verici bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek herkesi sergiyi gezmeye davet etti.

“Sanatın, sanatçının, sanatseverin yanında olmaya devam edeceğiz”

Sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Kübra Gülal, "İlhamını İstanbul'dan alan sergimizde, 12 yurt dışı katılımcısıyla, çok değerli eserler var. Yine bir bahara, İstanbul'un erguvan dönemine denk gelmiş bu sergimiz sizleri İstanbul'un birçok ikonik sembolüne alıp götürüyor. Çok keyifli bir seyir ortamı sunuyor. Bunun tadını çıkarmanızı diliyorum. Biz her zaman olduğu gibi, sanatın, sanatçının, sanatseverin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl ‘İstanbul' temasıyla düzenlenen poster sergisinde ziyaretçilere eserlerin görsellerinin yer aldığı kartpostallar hediye edildi.