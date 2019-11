Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yolcularını dünyanın dört bir yanına taşıyan Türk Hava Yolları'nın dünyanın her yerine ulaştırdığı dergisi Skylife'ın “Keşfet” temalı fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Türk Hava Yolları tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar gibi sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende binlerce fotoğrafın yarıştığı yarışmada ilk üçte yer alan fotoğrafçıların ödüllerini Bakan Selçuk, Bakan Çavuşoğlu ile Aycı takdim etti. Türk Hava Yolları Büyük Ödülü'nün kazananı Fei Xie oldu. Türk Hava Yolları İkinci Büyük Ödülü'nün kazananı Mustafa Kurtbaş ve Türk Hava Yolları Üçüncü Büyük Ödülü'nün kazananı ise Thi Ha Maung oldu. Gecede konuşan Bakan Selçuk, ödül alanlar arasında öğretmenlerin bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yarışmanın jürisinde ise dünyanın en önemli fotoğraf sanatı federasyonlarından FIAP ve GPU'nun Başkanları Riccardo Busi ile Ammamoil Matzakis, fotoğraf sanatçıları Yadid Levy, İzzet Keribar ve Ercan Akçay'ın yer aldı. Jüri, başvuruları 15 Ocak'ta başlayan 26 Ağustos'ta sona eren yarışmada, 115 ülkeden binlerce fotoğraf arasından dereceye girenleri iki gün süren değerlendirme sonunda belirledi.

“Türk Hava Yolları ile gerçekten gurur duyuyoruz”

Törende konuşan ve THY'nin Türkiye için çok önemli bir güç olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk Hava Yolları ile gerçekten gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları bugün artık Türkiye'de bir marka, Bazen mevkidaşlarımızın THY'den koltuk bulmak için Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya giderken bizden torpil istediği zaman da doğrusu biraz havaya giriyoruz. THY dünyanın en gözde hava yollarından biri haline geldi. Bizde dış politikamızı “Yurtta sulh cihanda sulh” anlayışının üzerine sahada ve masada güçlü Türkiye diye yönlendiriyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Sahada birçok ortağımız var. THY bizim sahadaki en önemli ortaklarımızdan bir tanesidir. Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi gerektiği zaman sert gücünüzü göstermeniz lazım. O sert gücümüz sayesinde 5 günde iki süper güçle anlaşmaya vardık. Skylife Dergisi benim THY'ye bindiğim zaman hemen elime alıp okuduğum, ilk yaptığım şeydir. THY'nin Skylife Dergisi'ne baktığınız zaman gerçekten sanata ve kültüre ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Skylife Türkiye'yi tüm dünyaya götürüyor. Tüm dünyayı da adeta ayaklarımıza getiriyor. Bu yarışmaya dünyanın her yerinden 13-14 bin civarında yarışmacı başvurdu” dedi.

“Ödül alan arkadaşlarımız arasında 2 tane çok değerli meslektaşım var”

Ödül alan isimler arasında öğretmenlerin bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sanatçıların bu çabası zamanı bir başka pencereden görme zamanı ötelerin ötesine taşıma gayretleri çok büyük bir takdire değer. Bu sebeple de sanatçıların bu bakışına sahip çıkmak gerek. Zaten yüzden burada bulunmayı hususen istedim. Bu akşam bizi bir araya getiren bu törende özel bir değer var. Çünkü ödül alan arkadaşlarımız arasında 2 tane çok değerli meslektaşım, öğretmenler var. Öğretmenlerimizin bu çabasını bütün öğretmenlerim adına özellikle çok değerli buluyorum ve kutluyorum. Çünkü bizim öğretmenlerimizden beklentimiz de bu bakış açısını, bu çabayı bütün öğrencilerimizin ruhuna işlemeleri ve öğrencilerimizin sanatın ince ayarından geçmeleri için onlara fırsat tanımaları” ifadelerini kullandı.

"Sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almak değerlerimiz arasında hep olmaya devam edecektir”

Yarışmaya katılımın her yıl arttığını belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “3'üncüsünü düzenlediğimiz bu yarışmaya katılımın her geçen gün artarak on binden fazla katılımcının dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden, bulundukları mekanlardan dünyayı hangi gözle gördüklerini o kadar güzel yine fotoğraf sanatı çerçevesinde döktüler ki; nefis fotoğraflar birbirinden güzel manzaraları zannedersem birbirinden kıymetli jüri üyelerimiz birlikte değerlendirmekte hem keyif aldılar. Hem de bunların arasından en iyilerini seçmek suretiyle bugün sizlerin huzurlarına getirdiler. İnanıyorum ki bundan sonra da yetenekleri ödüllendirmek, THY ailesi olarak sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almak bizim kurumsal prensiplerimiz ve değerlerimiz arasında hep olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Bir milyondan fazla bireysel fotoğrafçı ve 100'e yakın ulusal derneğin üye olduğu Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) kategorisinin ödülleri de FIAP Başkanı Riccardo Busi tarafından takdim edildi. Busi sırasıyla, FIAP Altın Madalya kazananı Babak Mehrafshar'a, FIAP Gümüş Madalya kazananı Manabendra Bhattacharjee adına FIAP Türkiye temsilcisi Yusuf Biton'a ve FIAP Bronz Madalya kazananı Sabri Altın adına Ali Fuat Altın'a ödüllerini takdim etti. Global Photographic Union (GPU) kategorisinin altın ve bronz madalya kazananlarına ödüllerini, oyuncu Engin Altan Düzyatan takdim etti. GPU Altın Madalya kazananı Maria Cristina Garzone ve GPU Bronz Madalya kazananı Sujan Sarkar adına TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Duygu Nazire Kaşıkçı, ödüllerini ünlü oyuncunun elinden aldı. GPU Gümüş Madalya kazananı Massimo Tommi'nin ödül takdimi ise fotoğraf sanatçısı ve FIAP onursal madalya sahibi İzzet Keribar tarafından gerçekleştirildi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) kategorisinin altın ve gümüş madalya kazananlarına ödüllerini TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Duygu Nazire Kaşıkçı takdim etti. TFSF Altın Madalya kazananı Süleyman Üzümcü ve TFSF Gümüş Madalya kazananı İbrahim Aysündü ödüllerini Duygu Nazire Kaşıkçı'dan teslim aldı. TFSF Bronz Madalya kazananı Eshagh Aghaei ise ödülünü, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Tülay Emek'in elinden aldı. ‘En Çok Sergileme Ödülü'nü kazanan Maria Cristina Garzone'ye ise ödülü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar tarafından takdim edildi.

Öte yandan yarışmanın birincisine 12 bin dolar, ikinciye 6 bin dolar, üçüncüye 3 bin dolar değerinde uçak bileti verilecek. FIAP, GPU, TFSF ilk üç derecelerine layık görülenler de yine biner dolar değerinde uçak bileti ile ödüllendirilecek.