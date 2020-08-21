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Uluslararası standartlarda yeni bebek bezi

CarrefourSA, 500 farklı çeşidin yer aldığı Carrefour markalı ürün yelpazesine bebek bezini de ekledi.


Normal ve hassas ciltlere sahip bebekler için dermatolojik açıdan test edilen ve yumuşak iç yüzeyi ile bebeklerin cildine hassas bir dokunuş sağlayan Carrefour Baby, emici tüpleriyle sıvıyı eşit bir şekilde dağıtarak emip bebeğe cildi kuru kalırken rahat bir şekilde hareket etme özgürlüğü sunuyor.


BPA ve Paraben içermez


Bebekler için 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralarda sunulan Carrefour Baby bebek bezi, uluslararası standartlar çerçevesinde CarrefourSA tarafından denetlenen tesislerde hijyenik bir ortamda üretilip mikrobiyolojik olarak test edildi.


BPA ve Paraben içermeyen Carrefour Baby, esnek yan bantları ve ergonomik tasarımı ile konforlu bir şekilde kullanılabilirken cırt cırtlı bantları pudra, krem ve yağdan etkilenmeyerek açma - kapama verimliliği de sağlıyor. Carrefour Baby'nin numaralara göre kilogram aralığı ve bez adedi bilgileri şöyle;


2 numara; 3 - 6 kg, 60 adet


3 numara; 4 - 9 kg, 50 adet


4 numara; 7 - 14 kg, 44 adet


5 numara; 11 - 18 kg, 32 adet


6 numara; 15 - 27 kg, 28 adet


Hesaplı ve kaliteli


Türkiye'de ilk özmarkalı ürünleri geliştiren, hatta müşterilerine organik özmarkalı ürünü ilk sunan marka olan CarrefourSA, bu ürünler reyonlara çıkmadan önce tedarikçilerini uluslararası geçerli kriterler çerçevesinde seçiyor. Bu tedarikçilerin ürünleri, akredite laboratuvarlarda analiz ediliyor. Sonrasında ürünler, merkez depolarda fiziksel, kimyasal ve duyusal testlere tabi tutuluyor. Özellikle Carrefour marka gıda ürünleri gıda mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından kontrol edilip, soğuk zincire ihtiyaç duyulanları bu zincir kırılmadan reyonlara ulaştırılıyor. Carrefour markalı ürünler, hesaplı ve kaliteli oluşuyla tercih ediliyor.

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