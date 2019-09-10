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Uluslararası Tahsilat El Kitabı'nın 13'üncü basımı yayınlandı

Atradius Collections, Uluslararası Tahsilat El Kitabı’nın 13’ncü basımını yayınlandığını duyurdu.

Atradius Collections, Uluslararası Tahsilat El Kitabı'nın 13'ncü basımını yayınlandığını duyurdu.



Ticari borç tahsilat hizmeti alanında faaliyet gösteren Atradius Collections, Uluslararası Tahsilat El Kitabı'nın 13'ncü basımını yayınlandığını duyurdu. Her yıl yayımlanan Uluslararası Tahsilat El Kitabı, Dünya genelinde 48 ülkeyi kapsadığı ve 13'üncü basımda İsrail ve Vietnam'ın öne çıkan iki yeni ülke olduğu belirtildi.



Atradius Collections Global Operasyon Direktörü Rudi de Greve, şöyle konuştu: "Sulh yoluyla ve ülkelere özel yasal prosedürlerle tahsilata hakim olmak, küresel ekonomide hayatta kalmak için önemli bir yere sahip. Kitap, ilk basımından itibaren dünya çapındaki şirketlerin hızla güvenini kazanarak, yurt dışındaki tahsilatlar hakkında bilgi sağlayan kaynak oldu. Kitap, sulh yoluyla çözümlenen süreçlerden ticari ilişkileri koruyarak yapılan tahsilatlara, yasal işlemlere, yerel yasa ve mevzuatı kullanmak suretiyle tahsilatın sağlanması için mesleki tecrübe ve bilgiyi sağlar".

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