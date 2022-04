Uluslararası tasarım yarışmasına “Selçuklu” damgası

13'üncü yüzyıl Selçuklu Dönemine ait Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen insan başlı yazı türünden etkilenerek oluşturduğu tasarımla Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen, katıldığı uluslararası yarışmada, ikincilikle ödüllendirildi.

Tasarım alanında dünyanın en önemli yarışması olarak gösterilen “Artist's View of The World”, Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen'in çalışmasını ödüllendirdi.

“Ministry Of Science And Higher Educatıon Of The Russian Federation Saint Petersburg Stieglitz State Academy Of Art And Design” tarafından düzenlenen yarışmaya “Grafik- Kompozisyon” kategorisinde katılan Doğuş Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen aldığı ödülle ilgili açıklamalarda bulundu.

“İnsan başlı yazı türünden etkilendim”

Öngen, “Selçuklu dönemine ait eserlerin üzerinde yer alan geometrik, hayvan, bitki formlarıyla kufi, insan başlı yazı türlerinin oluşturduğu kompozisyonlar özgün tasarım sürecindeki esin kaynağım olmuştur. Yarışmada da 13'üncü yüzyıl Selçuklu dönemine ait İstanbul, Sultanahmet'te yer alan, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen bronz davulun üzerlerindeki insan başlı yazı türünden etkilenerek oluşturduğum tasarımımla katıldım. Tasarladığım bu çalışmayı kumaş üzerine baskı tekniği kullanarak uygulamak istedim. Özellikle renk olarak bronz renklerini tercih ettim. Eserin ölçüleri 40x45 cm. olarak planlandı” diye konuştu.

'Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen kimdir'

Sanatçının birçok uluslararası yarışmalarda aldığı ödül ve uluslararası, ulusal kişisel sergisi, jürili/ davetli karma sergisi, tekstil workshopları var. Öngen'in bir kitabı ve kitap içi bölümlerinde yazıları, farklı dergi ve hakemli dergilerde de yayınları yer almaktadır. Uluslararası ve ulusal birçok kongre, sempozyum, panel, seminerde bildiri sunmuş ve bildirileri kitaba basılmıştır. Ulusal birçok Bilimsel Araştırma projesinde ve sosyal sorumluluk projelerinde yürütücü olarak görev almıştır. Uluslararası ve ulusal birçok kongre, sempozyum, bienal, panel ve seminerde bilim kurul üyesi, danışma kurulu, jüri üyesi, koordinatör gibi görevleri olmuştur. Sanatçı birçok vakıf ve devlet üniversitelerinde görev yapmıştır. Doçent olarak halen Doğuş Üniversitesi'nde görev yapmaktadır.