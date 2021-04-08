Uluslararası tenis turnuvası, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşecek

Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'nın (Tennis Europe Junior Tour) 21'incisi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, Adana'nın tek uluslararası tenis turnuvası olma özelliğiyle, 19-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. 17-19 Nisan tarihleri arasında eleme maçlarıyla başlayacak olan Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'nda; 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu sporcular kupa almak için yarışacak.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) ev sahipliğinde gerçekleşen turnuva, eleme maçlarının ardından 19-25 Nisan tarihleri arasında ana tablo maçlarıyla devam edecek. Toplam 128 sporcunun katılacağı turnuvada İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri Utku Kerem Biberli, Bahar Kılıç ve Piraye Özdemir de yarışacak.

22 ülkeden sporcular katılmıştı

Geçtiğimiz yıl 20.'si düzenlenen Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'na Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Kanada, Kazakistan, Kıbrıs, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Tayland ve Ukrayna'dan 205 sporcu başvuruda bulunmuştu.