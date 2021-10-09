Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali ‘Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti

Uluslararası Turizm ve Lezzet festivali ‘Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Tanıtım festivaline sanatçılar, gurmeler ve usta şefler katıldı. Festival'de sunumu yapılan yemekler ve içecekler katılımcılardan tam puan aldı.

Afyonkarahisar'a özgü lezzetlerin misafirlere tanıtımı yapılan günde, manda kaymağı, ekmek kadayıfı, sucuk, lokum ve haşhaşlı çörek başta olmak üzere Afyonkarahisar'a özgü lezzetler misafirlere sunuldu.

Afyon'un lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleşen gastronomi buluşmasına Türkiye'nin dört bir yanından ünlü şefler katıldı. Ayrıca etkinliğe, Erhan Yazıcıoğlu gibi ünlü isimler de katıldı. Tanıtımda sunulan yemekler ve tatlılar katılımcılardan tam puan aldı.

Afyon'un lokumundan 1,5 metre boyunda Türk bayrağı

Festival'de yaptıkları yemeklerle katılımcıları mest eden şefler, Afyon'un meşhur lokumlarından 1,5 metrelik Türk bayrağı yaptı.

Etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, “Değerli katılımcılar malum olduğu üzere 14, 17 Ekim arasında Afyonkarahisar'da uluslararası gastronomi festivalimizi düzenleyeceğiz inşallah. Çeşitli ülkelerden, hem Türkiye içinden hem çeşitli ülkelerden katılımcılarımız olacak. Gastronomi şehirlerinden katılımlarımız olacak. Hem etkinlik, hem festival, hem lezzet üçü bir arada. Termalin, tarihin, lezzetin, sporun başkenti olan şehrimize tüm Türkiye'deki hemşerilerimizi diyelim ve tüm dünyadaki insanlığı davet ediyoruz” dedi.

Festival tanıtımına katılan sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, “Yemekler tabii ki çok güzeldi ama daha da güzel olan, şu birliktelik, Türkiye'nin her tarafından gelen aşçıların bir araya gelmesi, birbirlerini desteklemesi. Bu öyle güzel bir örnek ki, herkesin bu örnekten hareketle birlik beraberliğe biraz daha önem vermesi, dört elle sarılması lazım. Bizi, ülkemizi kurtaracak olan budur. Afyon tabii ki dünyaya nam salmış bir şehir. Yemekler olsun, tatlılar olsun, ben de çok uzak değilim. Arada gidip geliyorum. Hatta bir kere çok iyi hatırlıyorum. Sırf ekmek kadayıfı için Afyon'a gidip gelmiştim” dedi.