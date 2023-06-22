Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın Açılış Töreni yapıldı

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

21-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen turnuvanın açılış törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rodika Maria Yakşi, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, TGF Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, “Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'da sizleri ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Bugün burada düzenlenen bu organizasyon Türk güreşi adına tam bir vefa örneğidir. Ata sporumuz diye gurur duyduğumuz Türk güreşi son yıllarda artarak devam eden başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam etmektedir. Turnuvamızın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak Bey'in selamlarını sizlere iletiyorum. Turnuvada mücadele eden tüm sporculara da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Göreve geldiğimizden bu yana hep büyük maçları kazanmaya çalışıyoruz ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz"

Turnuvaya katılan davetlileri selamlayarak konuşmasına başlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise, “Zaman sahip olduğumuz ama hakim olamadığımız bir şeydir. Tam bir yıl önce yine bu salonda, ‘Türkler yeni bir tarih yazacak' demiştik. Aradan geçen üç senede takımlarımız Avrupa'da şampiyonluklar kazandı. Grekoromen Güreş Milli Takımımız, Dünya şampiyonu oldu. Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda 65 yıl aradan sonra 4 sporcumuz Dünya şampiyonu oldu. Büyüklerde geçtiğimiz yıl 17 madalya kazanarak madalya rekoru kıran sporcularımız bu sene Zagreb'de de 17 madalya kazanarak bu rekoru egale etti. Biz Türkiye Güreş Federasyonu olarak göreve geldiğimizden bu yana hep büyük maçları kazanmaya çalışıyoruz ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bizim misyonumuz şu, Türk güreş seyircisi, güreş ailemiz, milli takımlarını izlerken gururla izleyeceği, minderde savaşan gururla mücadele eden ve sonunda altın madalya kazanan bir milli takım izletmek ve daima önemli başarılara imza atmak. Bu vesileyle 31 Temmuz'da yine bu salonda düzenleyeceğimiz U17 Dünya Şampiyonası'na da tüm güreş severlerimizi davet ediyor, bu turnuvadaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.