UMAD Başkanı Ekinci, “Müslümanlar orucun şuurunda olsaydı sıkıntılarla iç içe yaşamazdı”

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahap Ekinci, Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliklerinde düzenlenen söyleşide Ramazan Ayı'nın önemini anlattı. Ramazan ve Kuran-ı Kerim'in kurtuluş reçetesi olduğunu belirten Ekinci, “Eğer bizler Müslümanlar olarak kıldığımız namazın, tuttuğumuz orucun şuurunda olmuş olsaydık yaşadığımız bu dünyada sıkıntılarla iç içe yaşamaya mahkum bırakılmazdık” dedi.

Bağcılar'da 24 yıldır birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı yerlerin başında gelen Gönül Sofrası, dün İnönü Mahallesi'nde kuruldu. Bağcılar Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi Parkı'nda hazırlanan bu manevi sofraya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Ramazan'ın sevgisini ve bereketini paylaşmak için hemşehrileriyle bir araya geldi. İftar öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Çağırıcı, ezanın okunmasıyla vatandaşlarla birlikte dua edip orucunu açtı. İftardan sonra ise Bağcılarlılar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki İrfan Sofrasında ağırlandı. Çocuklar için yapılan eğlenceli ve yararlı programın ardından sahneye günün konuğu olarak Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahap Ekinci, çıktı.

Allah (Celle celalüh) ve Resulullah (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'a teslim olunmayan bir yerde insanlığın huzura kavuşması mümkün değil

Yaptığı konuşmada Müslümanların yaşadığı sıkıntıların nedeninin Ramazan Ayı'nı anlamına uygun yaşanmamasından kaynaklandığını belirten Ekinci, “Toplumumuza baktığımızda maalesef bin bir türlü sorunlar içinde yaşıyoruz. Peki neden bu tür sorunlarla karşı karşıya geliyoruz? Şüphesiz ki bunun değişik sebepleri var ama bu sebepler arasında en önemli sebep bizim şu anda içinde bulunduğumuz ramazanı ve orucu şuurlu ve bilinçli şekilde tutmamamız ve idrak etme zafiyetinde oluşumuz. Eğer bizler Müslümanlar olarak kıldığımız namazın, tuttuğumuz orucun şuurunda olmuş olsaydık yaşadığımız sıkıntılarla iç içe yaşamaya mahkum bırakılmazdık. Her gün beş vakit namazı kılarken namazda okuduğumuz duaların ne anlama geldiğini düşünerek ve idrak ederek şuurlu bir şekilde okusaydık inanın şu anda yaşadığımız sıkıntılarla karşılaşmazdık. İbadetleri eda ederken orucu tutarken dünyaya yönelik verdiği dersleri mesajları iyi bir şekilde anlamamız lazım. Dün anlamamız gerekliydi ama bugün çok daha fazla bunu idrak ederek bilinçli bir şekilde kavramamız lazım. Gerçekten çok ciddi bir şuura bilince sahip olmamız gerekiyor. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları biliyorsunuz. Birliğimizi bozmak için hile ve tuzakların olduğunu biliyorsunuz. Birliğin tek reçetesi olan İslam ne yazık ki farklı bir şeklide yorumlanarak sanki tam tersine barış kardeşlik dini olmadığı gibi yansıtılıyor. Bazı hilelerle bazı tuzaklarla karşı karşıya geliyoruz. Oysa İslam'ın yaşanmadığı bir yerde, Müslümanın Allah (Celle celalüh) ve Resulullah (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'a teslim olmadığı bir yerde insanların huzura kavuşması ve insanların mutlu olması mümkün değildir” dedi.