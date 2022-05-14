Umar Kremlev yeniden IBA Başkanı seçildi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Olağanüstü Kongresi'nin ikinci gününde başkanlık seçimi işlemi gerçekleştirildi. Oylama yapılmayan seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Rus Umar Kremlev, yeniden başkanlığa getirildi.

IBA Başkanı Umar Kremlev'in başkanlık seçiminde oylama yapılması yönündeki önerisi, tüzükteki maddeye uyulması yönünde yapılan itirazdan dolayı reddedildi. IBA tüzüğünde yer alan 28.4'üncü maddeye göre, kurulda bir pozisyon için tek aday olması halinde, aday oy birliğiyle seçilmiş sayıldı.

Boks Bağımsız Dürüstlük Birimine (BIIU) bağlı Geçici Aday Birimi, cuma günü bir açıklama yaparak, diğer aday Hollandalı Boris van der Vorst'ün adaylık sürecinde uygunsuzluklar tespit edildiğini ve olağanüstü genel kurulda yarışamayacağını bildirmişti. Boris van der Vorst'un kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıması nedeniyle dün yapılması gereken başkanlık seçimi bir gün ertelenmişti.

Kongrenin ikinci gününde ayrıca, yönetim kurulu bağımsız direktörlerinin seçimi de yapıldı.

Kurul, başkan dahil 18 direktör, 5 konfederasyon başkanı, 2 sporcu komitesi temsilcisi ve 10 bağımsız direktörden oluşmakta olup, kongrede aşağıdaki bağımsız direktörler seçildi:

Elise Seignolle (ABD)

İnci Dlamini (Eswatini)

Belhaj Abdeljaouad (Fas)

Kristy Harris (Avustralya)

Zsuzsanna Toth (Macaristan)

Marta Forcen Celaya (İspanya)

Volodymyr Prodyvus (Ukrayna)

Yusuf El Kazım (Katar)

Jinquiang Zhou (CHN)

Dian Gomez (Sri Lanka)