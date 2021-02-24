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Ümit Kadın Milli Takım kampında sona gelindi

Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu, Trabzon TOHM’deki kamp çalışmalarını tamamladı.

Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu, Trabzon TOHM'deki kamp çalışmalarını tamamladı.


Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra kampa alınan Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu, Trabzon'daki çalışmalarının sonuna geldi. TOHM'deki iki haftalık antrenmanlarında, kondisyon, dayanıklılık ve randori ağırlıklı tempo tutan aday kadronun çalışmalarını, SHGM Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi ile Trabzon GSİ Müdürü Birdal Öztürk ziyaret ederek yerinde izledi.


Teknik kadro ve antrenörlerden bilgi alan SYD Başkanı Çebi, sağlık yönünden zorunlu bir aranın ardından gerçekleşen kampın ümit kadın judocularına yararlı olduğuna ve onların hedeflerine motive olmalarında fayda sağlayacağını belirtti. GSİ Müdürü Öztürk ise kampa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, judoculara antrenman bitiminde baklava ikram etti.

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