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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstürü belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı’nın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstürü belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstürü belli oldu. Ümit Milliler'in I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 8 Haziran 2021'de başlayıp 14 Haziran 2022'de sona erecek.


Grubumuzdaki ilk müsabakasında 8 Haziran 2021'de Kazakistan'a konuk olacak olan Milliler, ardından 3 Eylül'de kendi sahasında Belçika ile oynadıktan sonra 7 Eylül'de yine kendi sahasında İskoçya'yı konuk edecek. 12 Kasım'da Belçika ile deplasmanda karşılaşacak olan Ümit Milliler, 16 Kasım'da kendi sahasında Danimarka ile üç puan mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar, 25 Mart 2022'de deplasmanda İskoçya ile oynadıktan sonra 10 Haziran 2022'de kendi sahasında Kazakistan ve 14 Haziran 2022'de deplasmanda Danimarka maçları ile elemeleri tamamlayacak.


2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu maç programı şöyle:



08.06.2021 Kazakistan - Türkiye


03.09.2021 Türkiye - Belçika


07.09.2021 Türkiye - İskoçya


12.11.2021 Belçika - Türkiye


16.11.2021 Türkiye - Danimarka


25.03.2022 İskoçya - Türkiye


10.06.2022 Türkiye - Kazakistan


14.06.2022 Danimarka - Türkiye

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