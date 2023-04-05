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Ümit Milli Judo Takımı, Teplice'ye gidiyor

Çekya’da 8-9 Nisan tarihlerinde yapılacak Ümitler Avrupa Kupası’nda, Ümit Milliler’de kadın ve erkek kategorilerinde toplam 63 judocu yılın ilk uluslararası karşılaşmasında madalya mücadelesi yapacak.

Çekya'da 8-9 Nisan tarihlerinde yapılacak Ümitler Avrupa Kupası'nda, Ümit Milliler'de kadın ve erkek kategorilerinde toplam 63 judocu yılın ilk uluslararası karşılaşmasında madalya mücadelesi yapacak.


Ümit Milli Kadın ve Erkek Takımları yılın ilk uluslararası müsabakalarına katılmak üzere Çekya'nın Teplice kentine gidiyor. 32 kadın ve 31 erkek olmak üzere 63 judoka madalya mücadelesi için tatamiye çıkacak. 39 ülke 381 kadın 567 erkek judocunun ön kayıt yaptırdığı Ümitler Avrupa Kupası'nda, ay-yıldızlı judogileri giyecek sporcular ve müsabaka günleri şöyle:



8 Nisan Cumartesi


Kadınlar: 40 kilo: Rahime Erinç, Merve Tunç, Zeynep Çağlar, Sude Dur


44 kilo: Begümnaz Doğruyol, Esma Nur Eroğlu, Eda Naz Topalsalihoğlu, Sevval Erdoğmuş


48 kilo: Gizem Dinçer, Sena Nur Büyük, Merve Kaya, Sıla Şahbal


52 kilo: Ceren Topçu, Aysu Okuyucu, Elif Nur Yalçın ve Yağmurnisa Demir



Erkekler: 50 kilo: İbrahim Günter, Furkan Salih Gül, Arda Taha Yavuz, Alişan Yıldız


55 kilo: Enes Bilge, Yusuf Can Uzun, Efecan Taşçı


60 kilo: Mustafa Berat Şimşek, Ensari Demircier, Tunahan Dinç, Cantekin Dişçi, Enes Uslu


66 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Hüseyin Doktur, Oğuz Demirtaş ve Hilmi Mucık



9 Nisan Pazar


Kadınlar: 57 kilo: Zehranur Kaya, Deniz Yeşilyurt, Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Hilal Akyıldız


63 kilo: Sinem Oruç, Aleyna Tutuş, Kerime Nur İşbecer, Sümeyra Kaya


70 kilo: Tuana Gülenay, Cemre Sıla Candan, Ceylan Kocabey, Behiye Korkmaz


+70 kilo: Kevser Dilbirliği, Irmak Ceylan Güçtekin, Hayrun Nisa Ardıç ve Sema Mete



Erkekler: 73 kilo: Emre Yazgan, Melih Topçu, Emin Taha Kırmızı


81 kilo: Emir Selim Arı, Yunus Yazgan, Berat Keskin, Osman Düzgün


90 kilo: Atilla Dinç, Mehmet Kısa, Mustafa Enes Cırık, Fatih Dursun


+90kilo: Mahmutcan Maden, Olguncan Koçboğa, Muzaffer Güler ve Battal Serdar Arslan

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