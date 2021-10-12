İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

Ümit Milli Takım 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Kazakistan’ı 1-0 mağlup etti.

Ümit Milli Takım 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti.


Shakhter Stadyumu'nda oynanan maçta milli takımın golünü 27. dakikada Enis Destan kaydetti. Ümit Milli Takım, 3. maç sonunda puanını 4'e çıkardı.



Stat: Shakter Stadyumu


Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen


Kazakistan: Danil Ustimenko, Lev Skvortsov, Sagi Sovet (Nurbergen Nurbol dk. 84 ?), Adilbek Zhumakhanov, Zhalgas Zhaksylykov, Sultan Saganev, Elkhan Astanov, Abylaikhan Zhumabek (Vyacheslav Shvyrev dk. 81 ?), Arman Kenessov, Dinmuhammed Kashken, Yerkebulan Seidakmet


Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Cenk Özkaçar, Serdar Saatçı, Eren Elmalı, Gökdeniz Bayrakdar (Barış Alper Yılmaz dk. 64), Umut Güneş, Enis Destan (Muhammed Gümüşkaya dk. 90+3 ?), Erkan Eyibil (Ömer Faruk Beyaz dk. 82), Ali Kaan Güneren (Kartal Kayra Yılmaz dk. 90+3 ?), Tiago Çukur


Gol: Enis Destan (dk. 27) (Türkiye)


Sarı Kartlar: Sultan Sagnayev, Dinmuhammed Kashken, Arman Kenessov (Kazakistan), Eren Elmalı, Umut Güneş (Türkiye)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.