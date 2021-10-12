Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

Ümit Milli Takım 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Kazakistan’ı 1-0 mağlup etti.
Ümit Milli Takım 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti.
Shakhter Stadyumu'nda oynanan maçta milli takımın golünü 27. dakikada Enis Destan kaydetti. Ümit Milli Takım, 3. maç sonunda puanını 4'e çıkardı.
Stat: Shakter Stadyumu
Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen
Kazakistan: Danil Ustimenko, Lev Skvortsov, Sagi Sovet (Nurbergen Nurbol dk. 84 ?), Adilbek Zhumakhanov, Zhalgas Zhaksylykov, Sultan Saganev, Elkhan Astanov, Abylaikhan Zhumabek (Vyacheslav Shvyrev dk. 81 ?), Arman Kenessov, Dinmuhammed Kashken, Yerkebulan Seidakmet
Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Cenk Özkaçar, Serdar Saatçı, Eren Elmalı, Gökdeniz Bayrakdar (Barış Alper Yılmaz dk. 64), Umut Güneş, Enis Destan (Muhammed Gümüşkaya dk. 90+3 ?), Erkan Eyibil (Ömer Faruk Beyaz dk. 82), Ali Kaan Güneren (Kartal Kayra Yılmaz dk. 90+3 ?), Tiago Çukur
Gol: Enis Destan (dk. 27) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Sultan Sagnayev, Dinmuhammed Kashken, Arman Kenessov (Kazakistan), Eren Elmalı, Umut Güneş (Türkiye)