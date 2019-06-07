Ümit Milliler, galibiyeti son dakika kaçırdı

Grup'taki ikinci maçında İstanbul'da karşılaştığı Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı. Böylece milliler puanını 4'e, Arnavutluk ise 2'ye çıkardı.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.

34. dakikada Yusuf'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yer alan İlker'in kafa ile içeri çıkardığı topu kale çizgisi önünce Doğukan yine kafa ile tamamlamak isterken kaleci Hoxha meşin yuvarlağa geçit vermedi.

49. dakikada Kallaku'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Maloku'nun yere sektirerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

54. dakikada Yunus'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mert Müldür'ün kafa ile yaptığı ilk vuruşunda defanstan dönen topu tekrar aldı. Mert bu sefer yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

85. dakikada orta sahada Lleshi'den kaptığı topla ceza sahası içine sağ taraftan giren Halil'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+4. dakikada Kallaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Bulllari'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alain Durieux, Gilles François Becker, David Mateus Santos

Türkiye: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Hüseyin Türkmen, Mert Müldür, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz (Umut Güneş dk. 46), Berkay Özcan, Yusuf Sarı (Yunus Akgün dk. 46), Doğukan Sarı (Halil Dervişoğlu dk. 77), Muhayer Oktay (Mehmet Özcan dk. 90+2 ?), İlker Yüksel (Fatih Kuruçuk dk. 90 ?)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Kadir Özdemir, Berat Ayberk Özdemir, Cihan Kahraman

Teknik Direktör: Vedat İnceefe

Arnavutluk: Hoxha, Kumbulla (Kalaj dk. 85 ?), Shehu (Lleshi dk. 69), Tafa, Maloku (Bardhi dk. 77), Zejnulai, Pellumbi (Ndrecka dk. 76), Kallaku, Imeri, Mala, Xhixha (Bullari dk. 85 ?)

Yedekler: Dajsinani, Shefiti, Kolaj, Sula

Teknik Direktör: Alban Bushi

Goller: Mert Müldür (dk. 54), Halil Dervişoğlu (dk. 85) (Türkiye), Maloku (dk. 49), Bullari (dk. 90+4)(Arnavutluk)

Sarı kartlar: Mala, Tafa (Arnavutluk)