Ümit Öztürk 52 gün sonra düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta verdiği tartışmalı kararların ardından tam 52 gün sonra Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok-Giresunspor müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), bir süredir dinlendirilen Ümit Öztürk'e de uzun bir aranın ardından görev verdi. Son olarak 10 Şubat 2019'da Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yöneten ve verdiği tartışmalı kararlarla özellikle bordo-mavili camianın tepkisini çeken Öztürk, tam 52 gün sonra yeşil sahaya çıkmış olacak. FIFA kokartlı hakem, 3 Nisan Balıkesirspor Baltok-Giresunspor maçında düdük çalacak.