Ümit Öztürk ilk kez Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Ümit Öztürk kariyerinde ilk kez bu iki takım arasındaki müsabakada görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk, kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan bir müsabakada düdük çalacak.

Galatasaray kaybetmedi

Öztürk'ün düdük çaldığı 8 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, sahadan 7 kez galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolcular 16 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü. 36 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın en son ligin ilk yarısında 15 Aralık 2018'de deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını yönetti. Aslan bu maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon hiç Trabzonspor maçı yönetmedi

Ümit Öztürk bu sezon Trabzonspor'un maçlarında hiç görev almazken, bugüne kadar Trabzonspor'un 6 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 4 kez kazanırken, 1'er kez de yenildi ve berabere kaldı. Öztürk, Karadeniz ekibindeki futbolculara 18 sarı, 2 kırmızı kart gösterdi.