İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümit Öztürk'e bu hafta maç yok

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalan hakem Ümit Öztürk’e Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu hafta görev vermedi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalan hakem Ümit Öztürk'e Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu hafta görev vermedi.


Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalan Ümit Öztürk'e Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu hafta görev vermedi. Geçtiğimiz Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede verdiği kararlarla özellikle Trabzonspor camiasının tepkisini çeken Öztürk ile bu mücadelede yardımcılığını yapan Osman Gökhan Bilir, MHK tarafından dinlendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.