Ümitler Avrupa Judo Kupası'na millilerden madalyalı başlangıç

16 ülkeden toplam 495 judokanın katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın (26. Nazım Canca) ilk gününde 8 sıklette madalyalar sahibini buldu. Ülke sıralamasında Türkiye 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile ilk günü önde kapadı.

26. Nazım Canca (Ümitler Avrupa Judo Kupası) judo müsabakalarında, Ümitler madalyalı başlangıç yaptı. 16 ülkeden toplam 495 judokanın madalya mücadelesi verdiği karşılaşmaların ilk gününde Ay-yıldızlı milliler, ilk gün karşılaşmaları sonunda 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile birinci sıraya yerleşti. İkinciliği Rusya 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile elde etti. Üçüncü sırada Gürcistan 1 altın ve 2'şer gümüş ve bronz madalya ile yer aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, “Katılan tüm ülke ve judoculara başarılar diliyorum. Özellikle ülkemizi temsil edecek Ümitlerimiz bilmeli ki, 2024 ve ardından da 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek kadronun içinde olacaklarına inanıyorum” dedi.

İlk gün sıkletlerinde dereceye giren isimler şöyle belirlendi:

Kadınlar

40 Kg: 1. Doğa Süren (Türkiye), 2. Ecre Alayıldız (Türkiye), 3. A. Zhumagaliyeva (Kazakistan), 3. Aysun Ağdeve (Türkiye).

44 Kg: 1. Merve Azak (Türkiye), 2. E. Sonay Birinci (Türkiye), 3. Müberra Güneş (Türkiye), (Türkiye), 3. Hanife Özcan (Türkiye).

48 Kg: 1. Sıla Sersin (Türkiye), 2. A. Guseinova (Rusya), 3. D. Ruskova (Rusya), 3. Buketnur Karabulut (Türkiye).

52 Kg: 1. C. Devictor, (Fransa), 2. N. Lolaze (Gürcistan), 3. Mevheş Şahinoğlu (Türkiye), 3. A. Nur Tunca (Türkiye).

Erkekler:

50 Kg: 1. M. Vedzizhev (Rusya), 2. Enes Çakan (Türkiye), 3. Y. Amandyk (Kazakistan), 3. N. Sarıkbayev (Kazakistan).

55 Kg: 1. Talha Büyükeser (Türkiye), 2. K. Süleymanov (Azerbaycan), 3. S. Zamanlı (Azerbaycan), 3. B. Chegemov (Rusya).

60 Kg: 1. İ. Petrov (Rusya), 2. D. Bakhbakhashvili (Gürcistan), 3. M. Adil (Kazakistan), 3. S. Darbinyan (Ermenistan).

66 Kg: 1. G. Tarashvili (Gürcistan), 2. N. İsmayilova (Azerbaycan), 3. E.Tchintcharashvili (Gürcistan), 3. A. Tabukashvili (Gürcistan).