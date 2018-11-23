Ummanlı öğrencilere Eyüpsultan anlatıldı

Umman GuTech Alman Universitesi Mimarlık son sınıf öğrencileri ve beraberlerinde bulunan Ummanlı yetkililer Eyüpsultan'ı gezdi.

İstanbul'un mimari yönden incelenmesi adına mimari, kültürel ziyaret ve gezi düzenleyen Ummanlı 24 öğrenci, 4 Umman bakanlık görevlisi ve yine Ummanlı 2 yetkiliden oluşan heyet Eyüpsultan'ı gezdi.

Tarihi mekanlar tanıtıldı

Öğrencilere ve beraberlerindeki heyete öncelikle ESTAM sunumu ve mimari saha gezisi yapıldı.

Eyüpsultan uzmanı, profesyonel ESTAM rehberi eşliğinde gerçekleşen gezide kültürel ve tarihi mekanlar tanıtıldı, Eyüpsultan'da hali hazırda devam eden ve tamamlanan restorasyon projeler yerinde incelendi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a bir çok ödül kazandıran ESTAM Projesi hakkında bilgiler alan Ummanlı öğrenciler ve akademisyenler ardından EYSAM binası da ziyaret etti. Burada ziyaretçilere çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı.