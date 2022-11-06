Ümraniye 2022-2023 kültür sanat sezonunu açtı

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 2022-2023 kültür sanat sezonu "18. Geleneksel Hikaye, Şiir, Resim Yarışmaları" ödül töreniyle açıldı.

Ümraniye Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonunu Crowne Plaza Otel'deki etkinlik ile açtı. Etkinlikte, hikaye, şiir, resim dallarında dereceye girenlere ödüller takdim edildi. Vatandaşlar ödül törenine yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleşen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinlik, kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir'in mini konseriyle başlarken, hikaye ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödül takdimiyle devam etti. Şiir yarışmasında birincilik ödülünü Ümit Berdar, hikaye yarışmasında birincilik ödülünü Hatice Meraklı, resim yarışmasında birincilik ödülünü ise Vaqif Zeyidguliyev aldı.

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kültür ve sanatın bir millet adına önemine dikkat çekerek, "Bizim medeniyetimizin ana temeli kültür ve sanattır. O olmadan da bir mekan ortaya çıkaramayız. Bir mimarlık olmazsa mesela bina yapamazsınız. Kültür sanatı himaye ederek ancak şehirlerimizi kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Başkan İsmet Yıldırım, “Ümraniye'de 120 bin gencimiz var. Bir medeniyeti inşa etmek için kültür sanat etkinliklerinde ısrarcı olmalıyız. Kültür ve sanat bir yerde yoksa o zaman sizin devletiniz tartışılır hale gelir. Bugün burada 18'incisini geride bıraktığımız yarışmalarımız bizim için çok önemli. Hikaye, şiir ve resim alanında sanatçılarımızın eserlerini alanında üstat jürimiz değerlendirdi. Bütün katılımcılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Resim alanında birinci olan Vaqif Zeyidguliyev, “Ümraniye Belediyesi ve Belediye Başkanına teşekkür ederim. Etkinliğe her sene katılıyoruz. Bu sene de katıldım. Çok sevindim. Resmim birinci oldu. Diğer katılımcı arkadaşlara da başarılar dilerim” dedi.

Hikaye alanında birinci olan Hatice Meraklı, “Kızımın adına yazdım. Salgının başlarıydı. Salgındaki duygu düşüncelerimi yazdım. Çok uzun zamandır kokuyu anlatmak istiyordum. İçine kokuyuda dahil ettim. Bir yerde okumuştum, insanın en güçlü duygusu olduğunu. Çok mutluyum. Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.