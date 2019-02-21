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Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım engelli vatandaşlarla buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek, kadın girişimcileri ziyaret etti.


Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün de engelli vatandaşları ziyaret etti. Şerif Ali Mahallesi'nde engelli vatandaşlarla buluşan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinlerinin engelli gençlerle birlikte yaptığı çalışma hakkında bilgi alan Yıldırım, engelli vatandaşlarla birlikte ortaya konan el emeklerinden dolayı projeyi gerçekleştiren kadınlara teşekkür etti. Bu buluşmanın ardından ziyaretlerini sürdüren Yıldırım, kadın girişimcileri de unutmadı. Yıldırım, mahalledeki kadın girişimcileri de ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Yıldırım, çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile devam etti.

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