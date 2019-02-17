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Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Gümüşhanelileri yalnız bırakmadı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Gümüşhane’nin kurtuluşunun 101.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Gümüşhane'nin kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Yıldırım, burada Ümraniye'deki oy hedefini yüzde 70 olarak bir kez daha tekrarlayarak, Gümüşhanelilerden destek istedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen Gümüşhane'nin Kurtuluşu'nun 101. Yılı Programı'na katıldı. Yıldırım, programa katılan diğer vatandaşlarla, bir süre salonda kalırken, program çerçevesinde yapılan halk oyunları gösterisini izledi. Başkan adayı Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Ümraniye'deki oy hedefini bir kez daha hatırlattı ve Gümüşhanelilerden destek istedi.

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