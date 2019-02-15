Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, İMES'te sanayicilerle buluştu

İMES Sanayi Sitesi'nde sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, belediyecilik anlayışına yeni vizyonlar katmak gerektiğini dile getirerek, “Ümraniye'de işsizliği azaltacak yeni eğitim programları yapmamız lazım” dedi. Ümraniye'de gençlerin geleceğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım, yeni dönemde Ümraniye'de spor köyü projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, İMES Sanayi Sitesi'nde sanayicilerle bir araya gelerek, taleplerini dinleyip sorularını yanıtladı. Ümraniye'de çok güzel işler yapıldığını hatırlatan Yıldırım, “Ama İstanbul'un yeni merkezi olma yolunda biraz daha üzerine bir şeyler koyarak gitmemiz lazım. Yeni bir vizyona ihtiyacı var Ümraniye'nin. Yani Ümraniye bir köy kentten şehre gidecek, şehirli olma kültürünü hep beraber yaşamamız için bir şeyler dokunmamız lazım Ümraniye'ye" dedi.

Yıldırım, "Kartal'daki o elim olaydan sonra baktık ki Ümraniye'de yüzde 65'e yakın bir bina yenilenmesi olmuş. Bu iyi bir gelişme. Yani depreme dayanıklı binalar inşa edilmiş ama bir takım kültür, sanat, spor etkinlikleri, mahallelerimizde çocuklarımızın daha çok oynayacağı parklar, otoparklar, şehre yakışmayan sokak aralarındaki pazarlar, bunların mutlaka halledilmesi gerekiyor Ümraniyemizde” dedi.

“Ümraniye'de işsizliği azaltacak yeni eğitim programları yapmamız lazım”

İşsiz gençlere yönelik çalışmalara da değinen Yıldırım, “Bir de Ümraniye'de en önemli şeylerden bir tanesi işsizlik problemi. Onu da siz değerli sanayicilerimizle birlikte ben aşabileceğimizi düşünüyorum. Onlara böyle daha kalifikasyonu yüksek işlerde değerlendirecek, mavi yakalı gençleri yetiştirecek bir eğitim programına gitmemiz lazım. El becerilerine gitmemiz lazım. Bir de bizim bazı mahallelerimizde ciddi bir 2B meselesi vardı. Bu 2B meselesini ortaya koyarak orada yeni bir nüfus artışı değil de, yani 70-80 bin kişinin yaşadığı 5 mahalle var. Buralarda ciddi şekilde nüfusu koruyarak ama nüfus artışı yapmadan, çünkü İstanbul'un en büyük problemi nüfus artışı, diğer kalan yerleri de belki sizlerin de yardımı ile oturup konuşuruz. Bunu siz sanayici arkadaşlarla, oraya böyle yeni iş alanları getirerek, o nüfusa yeni iş imkanları, katmadeğeri yüksek, inovasyonu yüksek mallar üreterek belki Ümraniye'nin kalkınmasına da yardımcı oluruz. O şehir kültürünü de daha iyi hale getirir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Belediyecilik anlayışına yeni vizyonlar katmamız lazım”

İstanbul'da AK Parti iktidarından önceki yaşanan sorunları hatırlatan Yıldırım, “Maziden bir şeyler hatırlatmanın da faydası var. Ama biz önümüzde belediyecilik anlayışına yeni vizyonlar katmamız lazım. Bu minval üzerine baktığımızda Ümraniyemizde daha henüz bir anıt eserimiz yok. Tamam bir takım binalar yapmışız, yüzde 65'i depreme dayanıklı ama bir anıt eserimiz yok. Yani bir konser salonumuz yok kültürel alanda. Bir şehre gittiğiniz zaman o şehrin bir simgesi vardır. Bu ve buna benzer ulaşımıyla, yeni iş alanlarıyla, yeni sportif alanlarla, yani düşünün şimdi Ataköy tarafında Sinan Erdem Spor Salonu var. Bir karşılaşma olduğu zaman birçok ilçe taşınıyor Sinan Erdem'e. Yani Anadolu yakasında da bir tane 15-20 bin kişilik kapalı spor salonuna ihtiyaç var. Onu da Ümraniye'de yapalım inşallah. Ümraniye'ye yakışır” diye konuştu.

“Ümraniye'ye spor köyü yapacağız”

Ümraniye'deki gençlere de müjde veren Yıldırım, yeni dönemde spor köyü yapacaklarını söyledi. Yıldırım, “Biz Ümraniye'de yeni dönemde futbolcu yetiştirecek yeni bir futbol okulu açmamız lazım. Biz onu şimdi Başakşehir'de başlatıyoruz. Şimdi orada biz 350 çocuğun eğitim göreceği 8-18 yaş arasında futbol okulu açıyoruz. 11 tane yeni saha yapacağız. Dev bir yatırım yapıyoruz orada. Aynısını ben Ümraniyespor'da düşünüyorum. İnşallah bunu Ümraniye'de başarmak istiyoruz. Hatta daha ileri giderek projelerimizi 24 Şubat'ta açıklayacağız, bir ‘spor köyü', spor kompleksi adı altında önemli bir arazimiz var, orada ciddi bir spor kompleksinin olacağı, 15-20 bin kişilik kapalı spor salonunun olacağı, bu spor okulunun olacağı, Ümraniye Stadı'nın yenileneceği, okçuluktan tutun da diğer spor dallarının olacağı bir spor köyü yapmayı planlıyoruz. Bunun projelerini hazırladık. Bu da Ümraniye'ye yakışır. Ümraniyeli gençlere yakışır” dedi.