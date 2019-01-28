Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşlarla buluşuyor

Ümraniye'deki çalışmalarını gece gündüz sürdüren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bugün de Necip Fazıl Mahallesi muhtarlığını ziyaret ederek güne başlayan Yıldırım, mahalle muhtarı Kadir Delibalta ile parkta toplanan vatandaşlarla sohbet etti ve onların isteklerini dinledi.

Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın hem de kendinin İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki tecrübelerinden bahseden Yıldırım, “İnşallah o tecrübelerimizi büyükşehirde de Binali Bey ile birlikte Ümraniye'ye daha iyi aktaracağız. Ümraniye'deki mahallelerimizin fotoğrafını çektim. Yirmi beş gündür sokaklardayım. Yirmi beş gündür toplantılar halindeyiz. Sizleri dinliyoruz. Muhtarlarımıza geliyoruz. Mahallelerimize geliyoruz. Sivil toplum örgütlerine geliyoruz. Evlere geliyoruz. Seçime kadar da bunu hızla devam ettireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

AK Parti kadrolarının belediyecilikte tecrübeli olduğunu kaydeden Yıldırım, “Mühim olan birlik ve beraberliğimizin tesisi. Türkiye'de şu anda bir bölünme tehlikesi vardı. 15 Temmuz'da bunu son olarak denediler. Şimdi de ekonomik olarak denemeye çalışıyorlar. Ama bu halk uyanık. Bu halk yanlış yapmıyor” diye konuştu.