İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan dizi setine ziyaret

İSTANBUL(İHA) AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, gecenin ilerleyen saatlerinde Koşuyolu Adile Sultan Kasrı'nda çekimleri devam eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setini ziyaret etti. Yıldırım, Oktay Kaynarca ve Tarık Ünlüoğlu gibi çok sayıda sevilen oyuncuların bulunduğu sette, oyuncularla bir süre sohbet etti. Dizinin teknik ekibi ile de sohbet eden Başkan Adayı Yıldırım, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bir süre sette kalan ve çekimleri de izleyen Yıldırım, ilerleyen saatlerde setten ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.