Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım'ın hayvan sevgisi

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de sokak sokak gezerek seçim çalışmalarını sürdürürken, Yıldırım'ın hayvan sevgisi vatandaşları mutlu etti. Muhtarlık ziyareti sırasında bir hayvanseverin bu durumdan duyduğu mutluluğu ifade etmesi üzerine Yıldırım, “Ben evin bahçesinde on beş civarında kedi besliyorum. Çok güzel hayvanlar” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı olan İsmet Yıldırım, Atakent Mahallesi'ni ziyaret etti. Öğle namazını kıldıktan sonra cemaatle sohbet eden Yıldırım, bir süre cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Atakent Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Yıldırım, Atakent Mahalle Muhtarı Zeki Bülbüloğlu ile de sohbet ederek, mahallenin sorunlarını dinledi. Bu sohbet sırasında bir kadın ise Yıldırım'ın hayvanlara olan sevgisinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Bunun üzerine Başkan adayı Yıldırım, ileride kedi evleri yapacaklarını belirterek, “On beş civarında kediye bakıyorum ben evin bahçesinde. O kadar güzel hayvanlar ki. Çok güzel hayvanlar” dedi.

Mahalle muhtarlığını ziyaretini tamamlayan Yıldırım, daha sonra mahalledeki esnafı gezerek selamladı. Bir süre mahallede süren esnaf ziyareti sırasında Başkan adayı Yıldırım, sokakta gördüğü bir kediyi de sevmeyi ihmal etmedi.