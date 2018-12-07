Ümraniye Belediyesi 15 yıldır yeni yetenekleri Sanata teşvik ediyor

15 yıldır düzenlenen, markalaşmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce kişinin katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken, kültür ve sanat dünyasına yeni eserler kazandırılıyor.

Ümraniye Belediyesi her alanda yaptığı çalışmalarla örnek belediye olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın göreve gelmesiyle başlayan yarışmalar, özellikle gençlerin sanatı benimsemesine, sanatsal yeteneklerini şekillendirmelerine ve sanata ilgi duyan herkesin aynı etkinlikte buluşmalarına olanak sağlıyor. Bu kapsamda ilçe genelinde yıllardır yapılan Ümraniye Belediyesi resim, hikâye ve şiir yarışmaları, yurt içinden ve yurt dışından birçok sanatseveri bir araya getiriyor. Gelenekselleşen resim, hikâye ve şiir yarışmalarına; A.B.D, İngiltere, Almanya, Fransa ve Azerbaycan'ın da içerisinde bulunduğu çeşitli ülkelerden de binlerce katılım gerçekleşiyor.

Ümraniye Belediyesinin yeni yetenekleri cesaretlendirmek ve onlara fırsat vermek adına gerçekleştirdiği resim, hikâye ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken, yarışmacıların eserleri kültür ve sanat dünyasına kazandırılıyor. Resim, hikâye ve şiir yarışmalarında dereceye giren şiir ve hikayeler kitaplaştırılırken dereceye giren ve mansiyon alan resimler kataloglaştırılıyor ve oluşan kataloglara; resim ve fotoğraf sergilerinin katalogları da ekleniyor. Böylece basılan kitaplar, kataloglar ve videolarla sanat dünyasına kazandırılan kültür yayınlarının sayısı 65'i buldu. Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları sayılarının çokluğunun yanında nitelik bakımından da takdir edilen ve ilim, kültür ve sanat dünyasında kendine önemli bir yer etmiş eserlerden oluşuyor.