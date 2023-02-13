Ümraniye Belediyesi afetin yaralarını sarmak için deprem bölgesinde canla başla çalışıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda belediye ve sivil toplum kuruluşu afetzedelere destek için çalışmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi Arama-Kurtarma Birimi ekipleri de depremin ilk saatlerinden itibaren yaraları sarmayı sürdürüyor.

Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi sonrası bütün imkanlarını seferber etti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem faciasının ardından çok sayıda kuruluş, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'e yardım ulaştırdı.

Depremin ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi ise 10 ilde hem yıkıntılarda arama-kurtarma çalışmalarına destek oluyor hem de farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve yardım tırlarıyla depremzedelere hizmet veriyor.

Ümraniye Belediyesi, personeliyle yaraları sarmaya çalışıyor

Depremin hemen ardından 16 kişilik arama-kurtarma ekibi, 3 arama-kurtarma aracı, mobil ikram aracı ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere 5 adet araç ve 13 personel, 2 tır, 9 adet minibüs, 1 ekskavatör, 2 beko loder, 1 eskort aracı, 8 personel, 3 hilti, 3 konteyner, 13 çadır, 3 kamyon kumanya ve mobil mutfak hızlı bir şekilde kuruldu. Toplamda 32 personel deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları yapıyor.

Ağırlıklı olarak depremzedeler için arama-kurtarma çalışmalarına yönelik faaliyetlerde bulunan Ümraniye Belediyesi, arama-kurtarma ekipleri ile farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve yardım tırlarıyla depremzedelere hizmet vermeye devam edecek.