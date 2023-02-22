Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden döndü

Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi, deprem bölgesindeki görevini tamamlayarak Ümraniye'ye döndü. Biri 9 aylık hamile kadın olmak üzere 24 kişiyi enkaz altından kurtaran ekibin amiri Ayhan Hayta, “Yaşadıklarımızı unutabileceğimizi sanmıyorum. Oraya gittiğinizde felaketin boyutunu daha iyi anlıyorsunuz. İlk iki gün, yoğun çalışmaktan ve yürek yakan manzaralardan dolayı su bile içemedik. Ancak oradaki vatandaşlarımızın yanında olmak her şeyin üstünde idi” sözleri ile duygularını dile getirdi. İlçeye dönen ekibi, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da makamında ağırlayarak çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan, 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ümraniye Belediyesi ekipleri de bölgeye ivedilikle ulaşarak çalışmalarda aktif olarak yer aldı. Afetin yaşandığı ilk günden bu yana yıkımın yaşandığı bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi, 12 gün sonra evine döndü. Bölgede yoğun bir çalışma yürüten ekip, Ümraniyeli gönüllülerin de desteğiyle enkaz altında kalan 24 insanın hayatını kurtardı.

Günlerce aralıksız çalıştılar

20 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi; bir personel taşıma aracı, 4x4 pickup ve içerisinde delsar sismik ve akustik dinleme cihazı, hidrolik beton kırma ve demir kesme, ayırma aleti, tripot ayaklı indirme kaldırma aleti, jenaratör, kütle ayırma hava yastığı, oksijen tüpleri, kurtarma halatları, ilk yardım için medikal malzemeler, hasta taşıma sedyesi ve aydınlatma projektörlerinin bulunduğu tam donanımlı arama kurtarma aracı ile deprem bölgesinde çalışmalarını yürüttü. AFAD'ın yönlendirmesiyle Hatay'ın merkezine geçen ekip, ardından Antakya Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'na, buradan da Hatay'ın Emek, Çekmece, Aksaray ve Altınçay Mahallelerine giderek toplamda 14 yerleşim yerine müdahale etti.

“Yürek yakan manzaralardan dolayı su bile içemedik”

Deprem bölgesindeki görevini tamamlayarak İstanbul'a dönen Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi yaşadıklarını anlattı. 24 kişiyi enkazdan kurtaran ekibin amiri, “Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın talimatları yönünde derhal bölgeye hareket ettik” dedi. “Yaşadıklarımızı unutabileceğimizi sanmıyorum” diyerek konuşmasına devam eden ekip amiri, dört katlı binanın ikinci katından kırıcı ve delici ekipman ile tavanı delerek enkazın altından 9 aylık hamile Nehir Hanım'ı çıkarttık. O an tüm ekip arkadaşlarım çok duygulandık ve hemen kendisini hastaneye ulaştırdık” dedi.

Ekip amiri Ayhan Hayta, “Hem hüzünlü hem sevinçli anlar yaşadık. Bir hayata dokunmanın, bir can kurtarmanın tarifi yok. Buradan tam teçhizatlı ekipmanla yola çıktık. Bütün araç gereçlerimizle ve kişisel koruyucu donanımımızla tam teşekküllü olarak çalışmanın ve erken müdahalenin önemini bir kez daha anladık. Oraya gittiğinizde felaketin boyutunu daha iyi anlıyorsunuz. İlk iki gün, yoğun çalışmaktan ve yürek yakan manzaralardan dolayı su bile içemedik. Ancak oradaki vatandaşlarımızın yanında olmak her şeyin üstünde idi. Deprem bölgesine ulaştığımızda hem çalışanlar hem de yaralı yakınları bizleri gördüklerine çok mutlu oldu. Hepsinin umutlu bakışları bizi çok etkiledi ve çalışmalarımızda motive etti. Elimizden geldiğince tüm imkanlarımızla Hatay halkına gece gündüz demeden yardımcı olmaya çalıştık. 24 canımızı enkaz altından çıkarabildik. Rabbim bir daha bizlere böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Ekipten Yunus Emre Özman, “İnsan yaşadıklarını anlatmakta gerçekten zorlanıyor. Normalde çok rahat konuşan biriyim ama böyle bir şeye şahit olmak çok zor oluyor. Kurtardığımız bir, iki kişide olsa elini tutup, onu hayata bağlayabildiysek ne mutlu bize” dedi. Muzaffer Avcı da, “Enkazda gördüğünüz bir yaralıyı; eşiniz, dostunuz gibi düşünüyorsunuz. Ekip arkadaşlarımız saat gözetmeksizin gece gündüz çalıştı. Çadıra geliyoruz ama uyuyamıyorduk. Enkazdan bir kız çocuğu çıkarttık aklıma kızım geldi. Yetişkin birini çıkardık, o zaman da eşim aklıma geldi. Dokunabildiğimiz herkese dokunmaya çalıştık. Keşke daha çok can kurtarabilseydik. O insanların enkazdan çıktığındaki şaşkın bakışları zaten her şeyi anlatıyordu” dedi.

Başkan Yıldırım, kahramanları makamında ağırladı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, deprem bölgesinden İstanbul'a dönen Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibini makamında ağırlayarak, tek tek teşekkür etti. “Her zorlukta tek yürek olmasını bilen milletimizle omuz omuza vererek, gücümüz yettiğince canla başla çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz” diyerek söze başlayan Başkan Yıldırım, “İlk günden itibaren bölgeye gönderdiğimiz bütün ekiplerimiz, göçük altında kalan vatandaşlarımız için büyük bir gayretle çalıştı. Bizler de gerek deprem bölgesinde, gerekse buradan yardım malzemeleri hazırlamak suretiyle yoğun bir mesai harcadık. Bu vesileyle bu işi görevli olarak değil, gönüllü olarak yapan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Her bir çalışma arkadaşımıza bu zor günlerdeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu kara günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.