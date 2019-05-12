Ümraniye Belediyesi farklı ülkelerden üniversite öğrencilerini iftar yemeğinde buluşturdu

Ümraniye Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğinde, yurt dışından Türkiye'ye okumaya gelen birçok yabancı öğrenci beraber oruç açtı.

Ümraniye Belediyesinin öncülüğünde Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKID), Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Mihmandar Uluslararası Öğrenci Derneği ile Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği'nin katkılarıyla 30 farklı ülkeden 400 gencin katıldığı kardeşlik iftarı Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşti. İftar programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir ve misafir öğrenciler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'mizin çeşitli STK'larda kalan bilhassa Afrika ve bizim Türkmenistan gibi ülkelerden gelen öğrencilerimiz Arnavutluk'tan var, Makedonya'dan var 30 ayrı ülkeden geldiler. Bir kısmı Türkçe öğreniyorlar bir kısmı üniversitelere devam ediyorlar. Hem o yurtlarda kalıyorlar. Biz de bunları burada misafir ettik hem de kaynaşsınlar diye. Ümraniye Belediyemiz olarak kendilerini misafir ediyoruz bu akşam iftarlar bizden. Onlarla muhabbet sohbet ediyoruz dertlerini dinliyoruz biz onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Kardeş ülke oldukları için hepsine. Bunlar ülkemizde 5 yıl 6 yıl okuyorlar misafir oluyorlar kendi ülkelerine gidiyorlar kendi dallarında da oralarda hizmet ediyorlar biz bundan çok memnunuz. Bu bir gönül köprüsü, fikir köprüsü. Bundan yüz sene evvel bu iletişim vardı fakat biliyorsunuz bir kesintiye uğradı şimdi ise tekrar AK Parti iktidarıyla 15-20 senedir bu köprü kuruldu. Oradaki öğrenciler buraya geliyorlar burada okuyorlar tekrar ülkelerine gidip hizmet ediyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum bu hizmetleri yapan STK'larımıza. Biz her zaman bunların yanındayız bunlar da kardeş ülkenin çocukları öğrencileri bizim kendi öğrencilerimiz gibi. Bugün Ramazanı şerifin 6'ncı günü ben Ümraniye'nin bilhassa Ümraniye halkının İstanbul'un Türkiye'nin bütün İslam aleminin ramazanı şerifini tebrik ediyorum. Cenabı Hak tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlar dergahında kabul etsin inşallah. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesine kavuşmayı ve daha sonra da bayram yapmayı nasip etsin. Kardeşliğimiz birliğimiz daim olsun hep beraber Türkiyeli olalım diyorum yeni seçimimizde inşallah 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir seçimi de İstanbul için hayırlı olsun diyorum" dedi.