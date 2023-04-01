Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik dağıtıyor

Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında iftar programları düzenleyip, Ümraniye Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi’nde ders çalışan gençler için iftar sofrası kuruyor.
Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında iftar programları düzenleyip, Ümraniye Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi'nde ders çalışan gençler için iftar sofrası kuruyor. İhtiyaç sahibi 7 bin aileye ise hazırlanan iftariyelikler dağıtılıyor.
Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 7 bin aile için iftariyelik gıda hazırlıyor. Ekipler gün içerisinde hazırladıkları yemekleri paketleyerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırırken, iftar saatinde ise Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi'nde ders çalışan gençlere iftar sofrası kuruluyor.
“Günlük 1 ton et pişiriyoruz”
Aşçı Yalçın Sezginer, “Burada günlük 1 ton et pişiriyoruz, 250 aileye kavurma, pilav ve iftariyelik tabaklar veriyoruz. Belediyemizin karşısında bulunan kütüphanemizde ders çalışan gençler iftar için geliyor. Gelen gençlere iftar veriyoruz” dedi.