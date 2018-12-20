Ümraniye Belediyesi kar mesaisine başladı

Ayrıca belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin bazı noktalarına mama bırakıyor.

Ümraniye Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kış hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların iş ve ulaşımlarının aksamaması için karla mücadele ekipleri 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışıyor. Kış çalışmaları eylem planını hazırlayan Ümraniye Belediyesi ilçede kış aylarının olumsuz etkilerini minimuma indirmek için cadde ve sokak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ayrıca sokak hayvanları da unutulmayarak ilçenin bazı noktalarındaki kuş, kedi ve köpeklere de yem veriliyor. Kar ve buzlanmanın günlük hayatı aksatmaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ‘'Ümraniye Belediyesi olarak tüm araç gereç, iş makinesi ve ekiplerimizle üzerimize düşen hazırlıkları tamamladık'' dedi.

Ümraniye Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ümraniye genelinde kar küreme ve tuzlama araçları, bakım onarım-tuzlama aracı, Bobcat, greyder, (JCB) kepçe ve yaklaşık 200 kişilik personel olmak üzere 10 bölgede olumsuz hava koşullarında çalışmalarını sürdürüyor. Gece ve Gündüz ekipleri olmak üzere vardiyalı olarak kar timi oluşturulurken, 35 mahallede meydana gelecek olumsuzluklara anında müdahale edilecek.

Kar Çalışmaları için Ekipler Hazır

Vatandaşlar kar ve olumsuz hava nedeniyle oluşabilecek durumları 444 9 822 numaralı telefonu arayarak iletebilecek. Herhangi bir kar yağışı ve buzlanma durumunda derhal harekete geçecek ekipler, tuzlama ve yol açma çalışmalarını gerçekleştirecek. Kar küreme aracı, kepçe ve greyderlerle karlar temizlenirken bir yandan da tuzlama çalışması yapılacak. Kar yağışında öncelikli olarak ana yollarda, okullar ve otobüs güzergahlarında daha sonra sokak aralarında çalışmalar yapılacak.