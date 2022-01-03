Ümraniye Belediyesi önünde hayvan hakları eylemi

Ümraniye'de bir araya gelen gönüllü hayvanseverler sokak hayvanlarının korunmasına ve sağlık işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik eylem yaparak basın açıklamasında bulundu. Ümraniye Belediyesi önüne evcil hayvanlarıyla birlikte gelen vatandaşlar sloganlar attı. Açılan pankartlar eşliğinde başlayan eylemde hayvanseverler belediye bahçesine doğru yürüdü. Eyleme katılan vatandaşlar sokak hayvanları için Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a ilettikleri taleplerin karşılanmasını istedi.

“Dilekçeler kayıtlarda mevcuttur”

Eyleme katılan Güler Kemahya, “Gönüllü arkadaşlarımız, Başkan İsmet Yıldırım ile görüşerek taleplerini ilettiler. Bunların başında barınağın uzakta olması ve ulaşım için çözüm bulunması, kedilerin kısırlaştırılması için kliniklerin yapılmasını istediler. Eksiklerimiz var. Dilekçeler kayıtlarında mevcuttur. Kendileri bu şikayetleri takip ederlerse sorunlarımız o kağıtlarda yazıyor” diye konuştu.

“Yeterli denetim yaptırılması için buradayız”

Eyleme katılım sağlayan bir diğer hayvansever Elif Gökteke, “Belediyeler, yerel yönetimler ve diğer kurumlar kanunları gerektiği gibi uygulamadığı için köpek üretim vanaları kapatılmadığı için merdiven altı üretim durdurulmadığı için güçlü ırk hayvanların dövüştürülmesi konusunda yeterli denetim yaptırılmadığı için bugün buradayız. Tüm bunların faturası sokak hayvanlarına kesilmiştir. Biz vicdanı olan insanlar olarak asla kabul etmiyoruz” dedi.