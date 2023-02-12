Ümraniye Belediyesi'nden afet bölgesine yoğun destek

Son yüzyılın en büyük kara depremleriyle sarsılan Türkiye, büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği göstererek tek yürek oldu ve felaketin yaralarını sarıyor. Ümraniye Belediyesi'de afet bölgesine yoğun desteğini göstererek, Ümraniye Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde ilçe genelinde başlattığı yardım kampanyasını da sürdürüyor. Vatandaşlardan toplanan battaniye, yorgan, giyim, gıda, hijyen ürünleri, ısıtıcı, powerbank, bebek bezi, bebek maması, jeneratör, su, tek kullanımlık tabak, kaşık, bardak gibi yardım malzemeleri tırlarla afet bölgesine gönderilmeye devam ediyor. Merkezde görev alan hem belediye ekipleri hem de gönüllüler özellikle afet bölgesinde çok acil ihtiyaç duyulan nitelikli malzemeleri ulaştırabilmek için büyük gayret gösteriyor. Öte yandan, afet bölgesine şuana kadar 170 tır yardım gönderildiği belirtildi.

“4-5 günde bu afet bölgelerimize çok ciddi sayıda 160 tır malzeme gönderdik”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Felaketin yaralarını sarmak için muazzam bir çalışma var. Ümraniye'mizde de bu afet koordinasyon merkezimiz pazar yeri olarak tanzim ettiğimiz bu yerde 13 bin 500 metrekare iki katlı kapalı alanımızda araçların içeriye girip organize olduğu bir yerde, vatandaşlarımızdan hayır sahiplerinden genci yaşlısı herkes bir şeyler getirip organize oldu. Gençlerimizle birlikte gece saatlerine kadar kolileri doldurup tırlara yükleyip afet bölgesine gönderiyoruz. 4-5 günde bu afet bölgelerimize çok ciddi sayıda 160 tır malzeme gönderdik. Her türlü yardım malzemesi var. Hepsi sıfır malzemeler kullanılmamış. Orada da organize olup buradan ekip gönderdik. Arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerine köylere kadar malzemeleri ulaştırıyorlar. Şuan da 170 tır oldu ve devamı gelecek. Bir taraftan geliyor, bir taraftan paketleniyor, bir taraftan da ulaşıma veriyoruz. İhtiyaçlar şuan sıcak yemek, tuvalet, banyo ve barınma olduğu için bunlara yönelmeye çalışıyoruz. 600 kişilik bir barınma yeri için çalışma ve planlama içerisindeyiz. Bizim arama kurtarma ekiplerimiz Hatay'da devam çalışmalarına devam ediyor. En az 30-40 tane vatandaşımızı göçük altından çıkardılar. Bu günleri hep birlikte atlatacağız. Türkiye'nin başı sağ olsun hepimize geçmiş olsun” dedi.