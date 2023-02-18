Ümraniye Belediyesi'nden depremzedelere hamsi ikramı

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olan Ümraniye Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremzedelere hamsi ikramında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'nin depremzedeler için başlattığı yardım seferberliği sürüyor. Ümraniye Belediyesi de ilk günden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan fuar alanının yanında aşevi kuran Ümraniye Belediyesi ekipleri, yüzlerce depremzedeye hamsi ikramında bulundu.

Çadırlarda kaldıklarını belirten depremzede vatandaşlar, “Yapılan yardımdan dolayı herkesten Allah razı olsun, herkese çok teşekkür ederiz. Tüm Türkiye yanımızda, devletimiz yanımızda” dedi.