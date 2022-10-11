Ümraniye Belediyesinden içleri ısıtan çorba ikramı

Ümraniye Belediyesi, il ve ilçe dışından şifa aramaya gelen hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil giriş kapısı önünde çorba ikramında bulunuyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da çorba dağıtımına katılarak hasta ve hasta yakınlarına çorba ikram etti. Başkan Yıldırım; hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının içini ısıtacak çorba dağıtımının her zaman olduğu gibi bu yıl da soğuk kış ayları boyunca devam edeceğini söyleyerek, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.