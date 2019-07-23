Ümraniye Belediyesi'nden obeziteye karşı ücretsiz hizmet

Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi'nde hayata geçirdiği ücretsiz diyetisyenlik hizmeti ile kilo problemi yaşayan Ümraniyelilere daha sağlıklı bir yaşam sunuyor.

Ümraniye Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi'nde bulunan Beslenme Eğitimi ve Diyetisyenlik Hizmetinden ücretsiz yararlanan vatandaşlar, sağlıklı beslenme programları sayesinde fazla kilolarından kurtulurken, dengeli ve sağlıklı beslenme şekillerini de öğrenerek tekrar kilo alma riskinden kurtuluyor. Böylece obeziteye bağlı gelişebilecek olan kronik hastalık riskleri de minimum düzeye indiriliyor.

Diyetisyenlik hizmetine başvuran yüzlerce vatandaş sağlıklı şekilde kilo verirken, merkeze başvuran obezite hastası vatandaşların; diyetisyen kontrolünde, kan değerlerine bakılarak, yaşlarına ve gereksinimlerine göre beslenme programları yapılarak sağlıklı kilo vermeleri sağlanıyor. Merkezin amacı boy/ kilo indeksine göre takip altına alınan vatandaşların kiloya bağlı oluşabilecek kronik hastalık riskini minimuma indirmek ve yaşam kalitelerini arttırmak.

Yüzlerce kişi hizmetten yararlandı

Hayata geçirilen diyetisyenlik hizmeti ile kilo problemi yaşayan Ümraniyeliler daha sağlıklı bir yaşam elde ediyor. Bu güne kadar 18-65 yaş arası yüzlerce hasta bu hizmetten yararlandı. Kan tahlillerini yaptırdıktan sonra merkeze başvuran vatandaşlar diyetisyen tarafından hazırlanan tıbbi beslenme tedavileri ile kalıcı olarak kilo verebiliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen 18 yaş üstü vatandaşlar kan tahlilleriyle beraber merkeze başvurabilir.