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Ümraniye Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi

Ümraniye Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi için her yıl olduğu gibi bu yılda zengin bir program hazırladı.

Birbirinden özel animasyon, tiyatro ve çizgi sinemalar Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezlerinde gerçekleşecek.


Ümraniye Belediyesinin, animasyon filmleri, çocuk tiyatroları ve çizgi sinemaların yer aldığı, kültür merkezlerindeki etkinliklerine her geçen yıl ilgi artıyor. Eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle beraber binlerce öğrenci, okul sıralarının yorgunluğunu Ümraniye Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği birbirinden özel animasyon, tiyatro ve çizgi sinema etkinlikleriyle atacak.


Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek olan ve 5-12 yaş arası çocuklara hitap eden yarıyıl etkinlikleri, derslerin yoğun temposundan çıkan öğrencilerin; eğitici, öğretici ve eğlenceli bir tatil geçirmelerini sağlayacak.

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