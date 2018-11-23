Ümraniye Belediyesinden örnek yarışma

Bu kapsamda belediyedeki müdürlükler geri dönüşüm için yarışacak ve çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da İstanbul'un ilçeleri arasında en temiz 1. ilçesi olarak seçilen Ümraniye Belediyesi, kazanmış olduğu bu unvana yaraşır şekilde ilçedeki geri dönüşüm çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi çevre konusundaki hassasiyetini bu kez de düzenlediği yarışma ile gösteriyor. “Geri Dönüşüm Evde Başlar” sloganıyla yola çıkılan projede belediyedeki müdürlükler geri dönüşüm için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek ve çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

21 Kasım Çarşamba günü itibariyle başlayan yarışma Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsıyor. Personel tarafından evlerden getirilen geri dönüşüm atıkları her Pazartesi saat 10.00'a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli tarafından -2. kat girişinde tartılarak teslim alınacak. Dereceye giren ilk üç müdürlüğe ödül verilecek. Müdürlüğün topladığı atık miktarı personel sayısına bölünerek hesaplanacak. İlk üç müdürlük bu şekilde belirlenecek. Ödül töreni Şubat 2019'da yapılacak.